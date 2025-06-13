ًخامنئي يتوعد إسرائيل: عليها أن تنتظر عقاباُ قاسيا

توعد المرشد الإيراني علي خامنئي إسرائيل بعد أن شنت هجمات عنيفة على بلاده، الجمعة، وقال إن عليها أن تنتظر "عقابا قاسيا".

وقال خامنئي إن "إسرائيل كتبت مصيرا مريرا لنفسها بهذا الهجوم، وستلقاه بالتأكيد".

وذكر المرشد في بيان، أن "اليد القوية لقواتنا المسلحة لن تترك إسرائيل تفلت من العقاب".

واعتبر أن الهجوم الإسرائيلي كشف عن "الطبيعة الدنيئة" لإسرائيل، مؤكدا أن العديد من القادة والعلماء قتلوا في الهجوم الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني أبو الفضل شكارجي للتلفزيون الرسمي، إن إسرائيل والولايات المتحدة "ستدفعان الثمن غاليا"، بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على إيران في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" أن شكارجي صرح أن "العدو الصهيوني، وبدعم من أميركا، نفذ عدوانه واستهدف مناطق سكنية".

وأكد شكارجي أن "رد القوات المسلحة الإيرانية سيكون حازما وقاسيا، ولا شك أن الرد قادم".