رصدُ حاملتَي طائرات صينيتين في المحيط الهادئ

قالت اليابان، أمس، إن حاملتَي طائرات صينيتين رُصدتا وهما تنشطان في المحيط الهادئ للمرة الأولى، في حين تشتبه طوكيو في أن بكين تعزز قدراتها العسكرية في المناطق البحرية النائية.

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية أن حاملة الطائرات «شاندونغ» وأربع سفن أخرى، من بينها مدمرة مزودة بصواريخ موجهة، أبحرت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان المحيطة بجزيرة أوكينوتوري الجنوبية النائية، فيما أبحرت، السبت، حاملة الطائرات «لياونينغ» ومدمرتان مزودتان بصواريخ موجهة وسفينة إمداد سريعة، على مسافة نحو 300 كيلومتر من ميناميتوري.

ويُثير الوجود العسكري المتزايد للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قلق الولايات المتحدة وحلفائها.