"الطيران المدني الكويتي": بلاغ بوجود قنبلة على إحدى رحلات "طيران الخليج"

صرّحت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أنه بتاريخ اليوم، الاحد الموافق 8 يونيو 2025، وأثناء رحلة طيران الخليج رقم GF213 المتجهة إلى دولة الكويت في رحلتها المجدولة، ورد بلاغ يفيد بوجود قنبله على متن الطائرة.

وتم التعامل مع البلاغ فورا وفق الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة في مطار الكويت الدولي، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، حيث هبطت الطائرة بسلام، وتم تنفيذ الخطط الأمنية المقررة للتعامل مع مثل هذه البلاغات وتم انزال جميع الركاب من الطائره.

وأكد عبدالله الراجحي المتحدث الرسمي للإدارة العامه للطيران أن جميع الركاب بصاله منعزله يتمتعون بصحة وسلامة، ولا يوجد أي أثر سلبي ناتج عن الرحلة . كما أوضح أن جميع الركاب يخضعون حاليا للإجراءات الأمنية المتبعة، بالتعاون بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة الطاقم والمطار، والتحقق من خلو الطائرة من أي تهديد محتمل ، ولم تتاثر الرحلات المجدولة في مطار الكويت الدولي

وتواصل الإدارة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، متابعة الموقف واستكمال الإجراءات وفق الأنظمة والبروتوكولات المعمول بها لضمان أعلى درجات الأمن والسلامة وانه جري التحفظ على المتسبب في هذا البلاغ واتخاذ الاجراءات الامنيه عليه.

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن الإدارة تشيد بتعاون جميع الجهات ذات الصلة، وتؤكد التزامها الدائم بالحفاظ على أمن وسلامة الملاحة الجوية في دولة الكويت.