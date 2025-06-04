لي جيه ميونغ رئيسا لجمهورية كوريا الجنوبية

فاز المرشح الرئاسي من الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونغ في انتخابات الرئاسة في جمهورية كوريا الجنوبية، بعد أن حصل على نسبة 49,42% من الأصوات في الانتخابات الحادية والعشرين التي جرت، أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة “يونهاب ”الكورية، عن لجنة الانتخابات الوطنية قولها ، اليوم، إن الرئيس المنتخب لي جيه-ميونغ فاز بـ 49,42% من الأصوات، ليتقدم على المرشح الرئاسي من حزب سلطة الشعب المحافظ كيم مون- سو بـ 41,15%.