صادرات كوريا الجنوبية إلى أميركا والصين تتراجع خلال مايو

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية، في مايو المنصرم، للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين، جراء النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الشاملة، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأظهرت بيانات حكومية، أمس، أن صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا - الذي يُعدّ مؤشراً مبكراً إلى التجارة العالمية - انخفضت بنسبة 1.3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 57.27 مليار دولار.

وقال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية، آن دوك-جون: «انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين، يشير إلى أن إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر في الاقتصاد العالمي وفي صادراتنا».

وجاء أول انخفاض منذ يناير 2025 في أعقاب ارتفاعات، حيث عوضت المبيعات القوية للرقائق، الضغط النزولي الناجم عن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية.

ومع ذلك كان انخفاض مايو الماضي أقل من توقعاتٍ بانخفاض نسبته 2.7%، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في مجال الاقتصاد.

واتفقت الصين والولايات المتحدة في منتصف مايو الماضي على هدنة لمدة 90 يوماً، ما أدى إلى تخفيف كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما، بعد أشهر من الإجراءات المضادة، لكن ترامب اتهم بكين بانتهاك الاتفاق، وهدّد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وأضاف أنه سيضاعف الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألمنيوم إلى 50%.