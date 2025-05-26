ترامب منتقداً بوتين: لقد "أصبح مجنونا تماما"

واصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب انتقاده للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء أمس، وكتب أنه "أصبح مجنونا تماما" بعد أن استهدفت موسكو أوكرانيا بهجوم جوي واسع النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وهذه المرة، قرن ترامب انتقاده بهجوم على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال ترامب إنه "لا يُقدم أي خدمة لبلاده بهذه الطريقة".

وأضاف ترامب على موقع "تروث سوشيال": "لطالما كانت علاقتي جيدة جدا مع فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، ولكن حدث له شيء ما. لقد أصبح مجنونا بالتأكيد! إنه يقتل الكثير من الناس دون داعٍ، وأنا لا أتحدث فقط عن الجنود. تُطلق الصواريخ والطائرات بدون طيار على مدن في أوكرانيا، دون أي سبب على الإطلاق".

ومضى الرئيس الأميركي قائلا: "لقد قلت إنه يريد أوكرانيا بأكملها، وليس جزءًا منها فقط، وربما يكون ذلك صحيحا، ولكن إذا فعل، فسيؤدي ذلك إلى سقوط روسيا!"، حسب قوله.

ثم وجه الرئيس ترامب انتقاداته إلى زيلينسكي، الذي قال، صباح أمس، إن "صمت أميركا" يشجع بوتين على مواصلة هجومه.

وقال ترامب: "بالمثل، الرئيس زيلينسكي لا يقدم أي خدمة لبلاده بحديثه بهذه الطريقة. كل ما يخرج من فمه يُسبب مشاكل، لا يعجبني ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف".

ولم يعلق البيت الأبيض على الغارة الجوية الروسية حتى وقت سابق من أمس، عندما قال ترامب للصحفيين إنه "غير راضٍ عما يفعله بوتين".

ونأى ترامب بنفسه عن الصراع، مستعيدا رأيه المعتاد بأن الحرب كانت بسبب زيلينسكي وبوتين وسلفه الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن.

وكتب: "هذه حرب ما كانت لتبدأ أبدا لو كنت رئيسا. إنها حرب زيلينسكي وبوتين وبايدن، وليست حرب ترامب. أنا فقط أساعد في إخماد الحرائق الكبيرة والقبيحة التي أشعلتها عدم الكفاءة الفادحة والكراهية".