الأردن يسمح لمواطنيه السفر براً إلى سورية

قررت وزارة الداخلية الأردنية السماح للمواطنين الأردنيين بالسفر برّاً إلى الجمهورية العربية السورية عبر مركز حدود جابر، دون الحاجة للحصول على موافقة أمنية مسبقة، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم، 22 مايو 2025.

القرار يُعدّ خطوة جديدة في تسهيل حركة المواطنين بين البلدين، ويُرجّح أن ينعكس إيجاباً على أعداد المسافرين الأردنيين إلى سورية، خاصة مع اقتراب موسم الصيف.

وكان السفر إلى سورية عبر المعابر البرية يتطلب سابقاً موافقة أمنية خاصة، وهو ما شكّل عائقاً أمام العديد من الراغبين في السفر لأغراض عائلية أو تجارية.