ترمب يهدد أبل برسوم 25% إذا لم تصنع هواتفها في أميركا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 25% على شركة "أبل"، في حال لم تقم بتصنيع هواتف "آيفون" داخل الولايات المتحدة.

وكتب ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، اليوم: "لقد أبلغت تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، منذ وقت طويل أنني أتوقع أن يتم تصنيع أجهزة آيفون التي ستُباع في أميركا، داخل الولايات المتحدة، وليس في الهند أو أي مكان آخر."

ويأتي هذا التصعيد في إطار خطاب ترمب المتشدد بشأن توطين الصناعات.

وعقب تصريحاته، تراجع سهم "أبل" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأميركية، وسط مخاوف من تأثيرات محتملة على سلاسل التوريد وخطط التصنيع العالمية للشركة.