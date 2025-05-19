الهند تفرض قيوداً على واردات من بنغلاديش

فرضت الهند قيوداً على الملابس الجاهزة والأطعمة المصنعة الواردة من بنغلاديش، في ظل تدهور العلاقات بين الجارتين خلال الأشهر الأخيرة.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن وزارة التجارة الهندية قولها، في بيان، إنه لن يُسمح بدخول جميع أنواع الملابس الجاهزة الواردة من بنغلاديش عبر أي ميناء بري، من دون أن تقدّم أسباباً لقرارها الذي دخل حيز التنفيذ على الفور.

جدير بالذكر أن القيود يتم تطبيقها أيضاً على واردات القطن والفواكه، وبعض المنتجات البلاستيكية والأثاث الخشبي في موانئ معينة.