ترامب: لم استشر إسرائيل قبل الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يستشر حليفته إسرائيل في قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة رغم شكوك إسرائيل الشديدة تجاه إدارة الرئيس أحمد الشرع.

واستطرد يقول للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية بعد مغادرة أبوظبي بقليل مختتما جولة في منطقة الخليج استمرت أربعة أيام "لم استشرهم في ذلك، اعتقدت أنه كان القرار الصحيح، وحظيت بالكثير من الإشادة عليه، نريد النجاح لسورية".

وذكر ترامب يوم الثلاثاء إنه سيأمر برفع العقوبات عن سورية، في تحول كبير لسياسته قبل لقاء جمعه مع الشرع.

وعن غزة عبر الرئيس الأميركي عن دعمه لتقديم المساعدات للفلسطينيين، قائلا إن سكان غزة يتضورون جوعا.

وأضاف أنه يتوقع "الكثير من الأمور الجيدة" خلال الشهر المقبل.

وعندما سئل عما إذا كان يدعم الخطط الإسرائيلية لتمديد الحرب في غزة، قال ترامب للصحافيين "أعتقد أن الكثير من الأمور الجيدة ستحدث خلال الشهر المقبل، وسوف نرى. وعلينا أيضا مساعدة الفلسطينيين. كما تعلمون، يتضور الكثير من الناس في غزة جوعا، لذا علينا أن ننظر إلى كلا الجانبين".