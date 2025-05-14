ترامب يوقع اتفاقيات وتعهدات استثمارية مع قطر بـ 1.2 تريليون دولار

أعلن البيت الأبيض في بيان حقائق يلخص بعض تفاصيل الاتفاقيات، قائلا أن الاتفاقات التي وقّعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء ستحقق "تبادلا اقتصاديا بقيمة 1.2 تريليون دولار على الأقل".

وأضاف البيان أن الاتفاقات تشمل صفقة بقيمة 96 مليار دولار مع الخطوط الجوية القطرية لشراء ما يصل إلى 210 طائرات بوينج من طرازي 787 دريملاينر و777إكس مزودة بمحركات جنرال إلكتريك.

وتتضمن أيضا بيان نوايا ربما يؤدي إلى استثمارات بقيمة 38 مليار دولار في قاعدة العديد الجوية القطرية وقدرات أخرى للدفاع الجوي والأمن البحري.