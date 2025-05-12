ترامب يغادر الولايات المتحدة في طريقه الى دول الخليج

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الولايات المتحدة في طريقه الى دول الخليج في أول زيارة خارجية له.

وقد أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين عن تطلعها ان تسهم الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الأميركي الى المملكة، والتي ستبدأ غدا الثلاثاء وتستمر حتى الأربعاء ، في تعزيز الشراكة الاستراتيجية للبلدين وتطويرها في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام السعودي بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة، الأسبوعية " الاستثنائية" التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين، والتي عادة ما تعقد الثلاثاء ،برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز " مجلس الوزراء رحب بالزيارة الرسمية من رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد جي ترامب للمملكة"، متطلعًا "أن تسهم الزيارة في تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية للبلدين الصديقين وتطويرها في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالحهما ورؤيتهما المشتركة".

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

وتحطّ الطائرة الرئاسية الأميركية غداً الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، حاملةً الرئيس دونالد ترامب في زيارته الخارجية الأولى منذ إعلان فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وتتصدر 10 ملفات منها الأمن الإقليمي، والطاقة، والدفاع، والتعاون الاقتصادي أجندة مباحثات ترامب مع القيادة السعودية وقادة دول الخليج .

وتؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن "زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية ودول الخليج تبرز المكانة التي توليها الولايات المتحدة لعلاقاتها مع شركائها في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن التنسيق مع السعودية عنصرٌ أساسيٌ في معالجة قضايا تتجاوز حدود الإقليم.