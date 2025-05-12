أميركا والصين تتفقان على تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما

اتفقت أميركا والصين على تعليق الرسوم الجمركية على سلع كل منهما بشكل جذري، لفترة أولية مدتها 90 يوما، في إنجاز مفاجئ عزز الأسواق العالمية.

ومن المقرر بأن يدخل قرار التعليق حيز التنفيذ "بحلول 14 مايو"، بحسب البيان. وارتفعت أسهم بورصة هونغ كونغ بأكثر من 3 في المئة بعد الإعلان.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت للصحفيين عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق إجراءات لمدة 90 يوما، مضيفا أن الرسوم الجمركية المضادة ستنخفض بمقدار 115 بالمئة إلى 30 بالمئة.

وأظهرت حسابات مبنية على بيان لوزارة التجارة الصينية أن الرسوم على السلع الأميركية ستكون 10 بالمئة مع تعليق رسوم إضافية نسبتها 24 بالمئة لمدة أولية 90 يوما وإلغاء رسوم إضافية 91 بالمئة.