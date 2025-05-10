دراسة حديثة: قلة الحركة تهدد صحتك مثل التدخين.. تحرك كل 30 دقيقة

لا شك أن ممارسة الرياضة تلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الإنسان، لكن دراسة حديثة أطلقت تحذيراً صادماً: قلة الحركة تهدد صحتك تماماً كما يفعل التدخين.

بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست، أوضح الدكتور ستيفن ويليامز، اختصاصي أمراض القلب في مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك، أن الوقوف أو البقاء على القدمين طوال اليوم لا يُعتبر نشاطاً بدنياً كافياً.

وأضاف أن الجسم يحتاج إلى حركة فعّالة ومنتظمة للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة المخاطر الصحية المرتبطة بنمط الحياة الخامل.

فوائد الرياضة المذهلة للصحة

أكد الخبراء أن ممارسة الرياضة تساهم في:

التحكم في الوزن

خفض ضغط الدم

تعزيز صحة القلب والعظام

تحسين الحالة المزاجية

تقليل القلق والاكتئاب

وليس هذا فحسب، بل تبيّن أن نمط الحياة الخامل بات يُطلق عليه اسم “التدخين الجديد”، بسبب أضراره المتعددة على الجسم.

احذر الجلوس الطويل… حتى لو كنت واقفاً

من جانبه، حذّر بن غرينفيلد، خبير اللياقة البدنية، من مخاطر البقاء في وضعية ثابتة (سواء جلوساً أو وقوفاً) لأكثر من 60 إلى 90 دقيقة.

وأكدت الدراسة أهمية زيادة الحركة اليومية — مثل أداء التمارين الخفيفة أو رفع معدل ضربات القلب — لمدة 10 إلى 15 دقيقة على الأقل يوميًا.

كما أوصى الخبراء بالتحرك كل 30 دقيقة لتفادي آثار الجلوس الطويل، لما له من أثر إيجابي عميق على الصحة البدنية والرفاهية العامة.

وإذا كنت ترغب في الحفاظ على صحتك وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، فلا تكتفِ بمجرد الوقوف، احرص على دمج الحركة والتمارين في يومك، حتى لفترات قصيرة، لأن كل خطوة تحدث فرقاً كبيراً.