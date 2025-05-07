"سيندور" ماذا تعني.. ولماذا اختارتها الهند اسماً لعمليتها العسكرية؟

"سيندور" الاسم الذي اختارته الهند لعمليتها العسكرية ضد باكستان أثار فضول العديد من المتابعين لتطورات التصعيد بين البلدين الجارين.

واختيار اسم "سيندور" للعملية العسكرية تعتبره الهند تكريماً لضحايا هجوم "باهالغام" الذي وقع في أبريل الماضي وأودى بحياة 26 شخصاً في كشمير

وترمل كثير من النساء.



وفي الأيام التي تلت الهجوم، انتشرت صورة لامرأة مستلقية بجانب جثة زوجها، وأصبحت رمزًا للألم والأسى الذي تحمله ضحايا الهجوم.

وفقاً لشبكة «سي إن إن» الأميركية، فإن «سيندور» هي كلمة هندية تشير إلى المسحوق الأحمر الذي يضعه كثير من النساء الهندوسيات على جباههن بعد الزواج، رمزاً للحماية والالتزام في الزواج. وتتوقف النساء عن وضعه عند الترمل.

ويرى تقريرٌ نشرته صحيفة «بيزنس ستاندرد» أن إطلاق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اسم «سيندور» على العملية العسكرية ضد باكستان يأتي «تكريماً لأرامل هجوم باهالغام».

ولفتت الصحيفة إلى أن مودي شدَّد، في اجتماعات رفيعة المستوى مؤخراً، على الاستهداف المتعمَّد للرجال الهنود وما نتج عنه من حزن على عائلاتهم.

ووجّه بضرورة أن يكون رد الهند حاسماً، وأن يؤكد للجميع أن مثل هذه الهجمات لن تمر دون رد.

ونشر وزيرا الدفاع والخارجية الهنديان صورة على منصة "إكس" تُظهر اسم العملية، والذي يُظهر المسحوق الأحمر.

وكتب وزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار بتعليق على تدوينته: "على العالم ألا يُبدي أي تسامح مع الإرهاب".

من جهته كتب وزير الدفاع راجناث سينغ باللغة الهندية: "النصر للهند".

واستهدفت العملية 9 مواقع داخل الأراضي الباكستانية، ووصفتها الحكومة الهندية بأنها "ضربات دقيقة" ضد "بنى تحتية إرهابية".

وقد أثارت العملية ردود فعل دولية واسعة، حيث دعت بعض الدول إلى التهدئة وضبط النفس، في حين شنت باكستان هجمات مضادة استهدفت مواقع هندية في إقليم كشمير.