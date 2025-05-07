الهند تشن ضربات على باكستان.. وإسلام أباد تتوعّد بالردّ "في الزمان والمكان المناسبين"

قالت الحكومة الهندية اليوم الأربعاء إن الجيش الهندي شن "العملية سيندور" مستهدفا تسعة مواقع في باكستان وجامو وكشمير.

وأضافت الحكومة في بيان أن الجيش لم يستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية.

وقالت الحكومة الهندية عن الضربة الدقيقة: أظهرنا قدرا كبيرا من ضبط النفس في انتقاء الأهداف وطريقة التنفيذ.

وفي اسلام اباد, توعّد الجيش الباكستاني بالردّ على "ضربات جوية" نفّذتها الهند في "ثلاث مناطق" في باكستان، وفق ما أعلن متحدث باسمه ليل الثلاثاء، مشيرا إلى استهداف مدينتين في شطر كشمير الخاضع لسيطرة إسلام أباد ومدينة ثالثة في إقليم البنجاب المتاخم للهند.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس في الشطر الباكستاني من كشمير وفي البنجاب بسماع دوي انفجارات قوية. وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت جنرال أحمد شودري "سنرد في الزمان والمكان" المناسبين.

وقال التلفزيون الباكستاني الرسمي، نقلا عن مسؤولين أمنيين، بأن سلاح الجو الباكستاني أسقط مقاتلتين هنديتين.

من جهته أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف لوكالة فرانس برس أنّ ثلاثة مدنيّين على الأقل، بينهم طفل، قتلوا في باكستان فجر الأربعاء في قصف صاروخي هندي.



وقال الوزير إنّ الجيش الهندي "استهدف مواقع عدّة كلّها مدنيّة... لدينا معلومات مؤكدة عن مقتل ثلاثة مدنيّين بينهم طفل

وكان مسؤولون أمنيون باكستانيون قد قالوا في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي أن الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في ثلاثة مواقع، وسط توترات متصاعدة بين الدولتين على خلفية هجوم شنه مسلحون في الجزء الخاضع للهند من كشمير.

ووفقا لثلاثة مسؤولين أمنيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، ضربت الصواريخ مواقع في الجزء الخاضع للهند من كشمير وفي إقليم البنجاب شرقي البلاد.