الاستخبارات التركية تُحبط مخططاً لإرسال أجهزة «بيجر» مفخخة إلى لبنان

تمكنت الاستخبارات التركية من إحباط مخطط لإرسال أجهزة «بيجر» مفخخة إلى لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة «صباح».

وأضافت أن «مديرية الاستخبارات الوطنية التركية، تلقت بلاغاً يفيد بوصول شحنة أجهزة نداء مشابهة لتلك التي انفجرت في لبنان (17 - 18 سبتمبر الماضي)، إلى إسطنبول، على متن رحلة جوية من هونغ كونغ في 16 سبتمبر الماضي، تحمل 850 كيلوغراماً من البضائع، وكان من المقرر إرسالها إلى لبنان، في 27 سبتمبر».

وأوضحت أن «الشحنة عبارة عن طعام محضر مسبقاً، لكن خبراء المتفجرات في مطار إسطنبول فحصوها، وتبيّن أن صناديق هذه الأطعمة تحتوي على 1300 جهاز نداء آلي (بيجر) من طراز غولد أبولو مع شواحن لها، و710 شواحن لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وكابلات وبطاريات».

وتم تسليم الشحنة إلى خبراء الأدلة الجنائية للفحص، حيث وجدوا أنها تشبه أجهزة النداء الآلي والراديو التي انفجرت في لبنان، و«تم العثور على مادة متفجرة تزن 3 غرامات في كتلة البطارية وأجهزة الاستدعاء يمكن أن تنفجر عند استقبال إشارة قوية... كما تم العثور على متفجرات في شواحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة»، بحسب الصحيفة.

وبعد فترة وجيزة، دقّ مسؤولو مطار إسطنبول ناقوس الخطر بشأن طائرة أخرى تحمل شحنة من تايوان كان من المفترض إرسالها إلى بيروت، لكن لم يتم العثور على أي متفجرات أثناء عمليات التفتيش.

وتم استجواب صاحب الشركة التركية التي تسلمت الشحنة، لكن الشكوك الموجهة ضده لم تتأكد.

وفي فبراير الماضي، أهدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جهاز «بيجر» ذهبياً، للتذكير بالعملية ضد «حزب الله».