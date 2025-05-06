ترامب: الحوثيون في اليمن استسلموا للولايات المتحدة.. لا يريدون القتال وسنوقف قصفهم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن، في إعلان مفاجئ أصدره من البيت الأبيض.

واضاف أن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين بعد أن وافقوا على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

وذكر ترامب في اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي أن الحوثيين أعلنوا عدم رغبتهم في الاستمرار في القتال.

وقال ترامب "أعلن الحوثيون ... أنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن. وسنكرم ذلك. سنوقف القصف، وقد استسلموا".

وتابع "يقولون أنهم لن يفجروا سفنا بعد الآن، وهذا هو... الهدف مما كنا نفعله"، موضحا أن المعلومات جاءت من "مصدر جيدا جدا".

وأضاف "قالوا: نرجوكم لا تقصفونا بعد الآن، ونحن لن نهاجم سفنكم".

وقال ترامب إن واشنطن ستصدق وعد الحوثيين بأنهم لن يفجروا السفن بعد الآن.