أحمد الشرع يلعب السلة.. ومتابعون يتساءلون: "رسالة سياسية!؟"

تصدّر وسم الرئيس السوري #أحمد_الشرع، قوائم المواضيع الأكثر تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، و"إكس"، و"إنستغرام"، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يظهر مهاراته بلعب كرة السلة، رفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني.

وكان الشيباني، نشر في حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، الفيديو الذي ظهر فيه والشرع وهما يسددان عددا من الركلات الناجحة نحو السلة بينما يرتديان زيار رسميا وربطات عنق.

وعلّق الشيباني على الفيديو: "على هامش معركة بناء وطننا".

انتشر المقطع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى العديد من وسائل الإعلام العربية، محققا آلاف المشاهدات والتعليقات.

أثار الفيديو ردود فعل واسعة، تراوحت بين الإشادة ببساطة الشرع ومهاراته الرياضية، وبين التحليلات السياسية التي رأت في المشهد محاولة لصقل صورة "القائد الشاب القريب من الناس".

فقال المتابع عمر مدنية: "من ركوب الخيل إلى كرة السلة…

الرئيس السوري احمد الشرع رياضي…".

وقال المتابع أبوحمزة: "قائد و شجاع و بطل وحكيم وسياسي

اللهم لك الحمد على نعمة الرئيس أحمد الشرع

الله يحفظك ويعزك ولا يحرمنا منك".

من جانبهم تساءل بعض المتابعين عن الدلالات السياسية لظهوره بهذا الشكل في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.

فقال أحد المتابعين: "دائما في السياسة كل مقطع أو حركة لها رسائل سياسية.. من يحلل لنا ما هي الرسالة التي يريد الشرع إيصالها من خلال هذا الفيديو؟".

من جهة أخرى، كان لدى بعض المتابعين تحفظا على التوقيت لذي تم نشر الفيديو به، حيث اعتبروا أن المشهد قد يكون محاولة لتصدير صورة مغايرة للواقع المعيشي الذي يعيشه الشعب السوري.

فقال أحد المتابعين: "هل هذا هو الوقت المناسب لعرض مثل هذه المشاهد؟".

تجدر الإشارة إلى أن ظهور الشرع بمشهد كهذا هو ليس الأول من نوعه، فقد سبق للرئيس السوري أن أثار تفاعلاً واسعاً بعد انتشار صورة له ظهر فيها وهو يمتطي حصانًا، نال، من خلالها، إعجاب العديد من المتابعين الذين وصفوه بـ"الفارس".