سورية تدين :القصف الاسرائيلي على دمشق "تصعيد خطير"

اعتبرت سورية الجمعة القصف الإسرائيلي الأخير على دمشق "تصعيدا خطيرا" ضدها، بينما أعلنت إسرائيل شن غارة على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في العاصمة السورية، مجددة تحذيرها السلطة الانتقالية من تهديد الأقلية الدرزية، رغم عودة الهدوء بعد اشتباكات دامية تسببت بأكثر من مئة قتيل خلال يومين.

وقال المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصّة إكس إنّ "طائرات حربية أغارت.. على المنطقة المجاورة لقصر أحمد حسين الشرع في دمشق".

وعقب الغارة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "هذه رسالة واضحة للنظام السوري. لن نسمح بنشر قوات (سورية) جنوب دمشق أو بتهديد الطائفة الدرزية بأيّ شكل من الأشكال".

وأدانت الرئاسة السورية في بيان هذا القصف الذي قالت إنه طال القصر الرئاسي، معتبرة أنه "يشكل تصعيدا خطيرا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها".

وأضافت أن هذا "الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".

ودانت الخارجية القطرية من جهتها الغارة التي اعتبرت أنها "عدوان سافر على سيادة" سورية.

كذلك دانت السعودية "بأشد العبارات" الغارة الجوية الإسرائيلية، "مجدّدة رفضها القاطع للاعتداءات الإسرائيلية" التي تستهدف سيادة سورية وأمنها واستقرارها.

كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "انتهاكات إسرائيل لسيادة سوريا"، مضيفا على لسان المتحدث باسمه أنه "من الضروري أن تتوقف هذه الهجمات وأن تحترم إسرائيل سيادة سورية ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها".