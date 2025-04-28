واشنطن تدرس نشر «إف - 35» في كوريا الجنوبية

يدرس الجيش الأميركي نشر مقاتلات من طراز «إف - 35 إيه» المتطورة، بشكل دائم في كوريا الجنوبية، بحسب ما ذكر مصدر أمس. ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، عن المصدر الذي لم تكشف عنه، أنه في حال تم تنفيذ عملية النشر هذه، فستمثل إضافة كبيرة إلى الأصول الجوية الأميركية في كوريا الجنوبية، التي يتكون معظمها من طائرات مقاتلة من «طراز إف - 16» من الجيل الأقدم. وقال المصدر: «لدى الجيش الأميركي مفهوم نشر طائرات (إف - 35 إيه) بشكل دائم في قاعدة كونسان الجوية، وسيجري نشر سرب واحد في البداية، وهناك احتمال لنشر سرب آخر».

يشار إلى أن السرب هو وحدة تابعة للقوات الجوية تتكون من 20 طائرة.