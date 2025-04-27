زيلينسكي: الاجتماع مع ترامب قد يصبح تاريخياً

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن اجتماعه في الفاتيكان مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ربما يصبح تاريخياً إذا أفضى إلى انتهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا.

وكتب زيلينسكي في منشور على «تليغرام»: «كان اجتماعاً جيداً. ناقشنا كثيراً من الأمور وجهاً لوجه. نأمل أن نصل إلى نتيجة».

وأشار إلى أنه تم بحث قضايا عدة من بينها «حماية أرواح شعبنا ووقف إطلاق نار كامل وغير مشروط (والوصول إلى) سلام دائم وموثوق يمنع تجدد نشوب الحرب».

وكان متحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أمس، إن الرئيس التقى بنظيره الأميركي دونالد ترامب في العاصمة الإيطالية روما، حيث شارك الرئيسان في جنازة بابا الفاتيكان الراحل البابا فرنسيس. وأظهرت صورة نشرها مكتب زيلينسكي الرئيسين واقفين في المكان نفسه، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. من جانبه، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشونغ، إن ترامب أجرى «نقاشاً مثمراً للغاية» مع زيلينسكي قبيل المشاركة في جنازة البابا فرنسيس، كاشفاً أن الزعيمين اجتمعا على انفراد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أول من أمس الجمعة، إن محادثات مثمرة جرت بين مبعوثه والقيادة الروسية، ودعا إلى اجتماع رفيع المستوى بين كييف وموسكو لإبرام اتفاق، حيث يضغط ترامب على الجانبين للاتفاق على وقف إطلاق النار.

وحذر ترامب سابقاً الجانبين من أن إدارته ستتخلى عن جهودها الرامية لتحقيق السلام إذا لم يتوصلا إلى اتفاق قريباً.

وهذا هو أول لقاء بين ترامب وزيلينسكي منذ اجتماعهما بالبيت الأبيض في فبراير الماضي والذي شهد مشادة كلامية بينهما.

وأوقفت الولايات المتحدة التعاون المخابراتي مع أوكرانيا عقب ذلك الاجتماع لكنها استأنفته لاحقاً.