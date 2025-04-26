لقاء "مثمر للغاية" على انفراد بين ترامب وزيلينسكي في الفاتيكان

أعلن مسؤول الاتصالات بالبيت الأبيض ستيفن تشيونغ أن الرئيس دونالد ترامب التقى فلاديمير زيلينسكي على انفراد خلال جنازة بابا الفاتيكان فرانسيس في روما، ووصف اللقاء بـ"المثمر للغاية".

وقال المسؤول الأمريكي: "اجتمعا على انفراد اليوم وأجريا نقاشا مثمرا للغاية.. المزيد من التفاصيل ستُنشر لاحقا".

وكان مكتب زيلينسكي قد أكد أن الأخير التقى ترامب اليوم في روما قبل بدء مراسم الجنازة دون ذكر أي تفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، فإنه تمت "مناقشة الكثير من الأمور بما في ذلك وقف إطلاق النار".

من جهته قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا إن زيلينسكي تحدث أيضا بعد هذا الاجتماع القصير مع الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر.

من جهتها، ذكرت قناة سكاي نيوز وفق مصادر مطلعة، أن ترامب وزيلينسكي في لقائهما المقتضب اتفقا على الاجتماع مرة أخرى بعد الجنازة.

وهذا اللقاء الأول منذ حوالي شهرين بعد الذي عقد بينهما في البيت الأبيض وانتهى بشكل دراماتيكي وسط توبيخ تلقاه زيلينسكي من ترامب على مرأى العالم.

ووصف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق من اليوم أن مفاوضات السلام الشامل بين روسيا وأوكرانيا تسير بسلاسة، معربا عن تفاؤله بإمكانية نجاحها.

كما وصف الاجتماع الذي عقده مبعوثه الخاص ستيفن ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في الكرملين واستغرق 3 ساعات بالـ"جيد".