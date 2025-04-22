سلطان عمان والرئيس الروسي يبحثان المستجدات العالمية

عقد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية في قصر الكرملين بالعاصمة "موسكو"، وذلك خلال زيارة "دولة" يقوم بها سلطان عمان لروسيا الاتحادية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنه جرى خلال الجلسة، تبادل الآراء ووجهات النظر حول ما يشهده العالم في الفترة الراهنة من أحداث ومستجدات، إلى جانب بحث مسيرة العلاقات الوطيدة التي تربط سلطنة عُمان بروسيا الاتّحاديّة والتّعاون المثمر بينهما والسُّبل الكفيلة لتنمية المنافع المتبادلة بين البلدين في مختلف القطاعات.