بعد واقعة سيغنال الثانية.. ترامب يعلن دعمه لوزير الدفاع هيغسيث

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب يدعم وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وذلك بعد أن أشارت تقارير إلى أنه شارك تفاصيل هجوم مارس على الحوثيين في اليمن في مجموعة تراسل ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه الشخصي.

تثير المعلومات المتعلقة بمحادثة ثانية عبر تطبيق سيغنال المزيد من التساؤلات حول استخدام هيغسيث لنظام تراسل غير مؤمن لمشاركة تفاصيل أمنية بالغة الحساسية، وتأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة له، مع إقالة مسؤولين كبار من البنتاغون الأسبوع الماضي في إطار تحقيق داخلي بشأن تسريب معلومات.