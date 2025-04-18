وفد من الكونغرس الأميركي يصل دمشق لاستكشاف آفاق تعزيز العلاقات

كشفت وسائل إعلام سورية عن وصول وفد من الكونغرس الأميركي إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الجمعة في زيارة رسمية للبلاد هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

وحسب المصدر يضم الوفد النائب كوري ميلز، عضو لجنة الشؤون الخارجية، والنائب مارلين ستوتزمان، عضو لجنتي الخدمات المالية والميزانية في مجلس النواب الأميركي.

وعلى هامش الزيارة قام النائب كوري ميلز بعمل جولة في حي جوبر بدمشق.

وتهدف زيارة الوفد إلى تقييم الوضع الراهن في سورية، واستكشاف آفاق تعزيز العلاقات السورية الأميركية. وسبيحث النائبان سبل دعم الدبلوماسية الإقليمية، ومراجعة الأثر الإنساني والاقتصادي للعقوبات الأميركية المفروضة على سورية.

وحسب مصادر أخرى، تهدف الزيارة بالدرجة الأولى إلى بحث مسألة رفع أو تخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على سورية، إضافة إلى القضايا الإنسانية التي تأتي في صلب الاهتمام الأميركي، حيث تعاني سورية من أزمات ممتدة منذ سنوات، ولذلك فإن أي تحرك أميركي بهذا الاتجاه قد يركّز على بحث سبل تقديم مساعدات إنسانية، ومناقشة رفع العقوبات.

من جانبه، قال رئيس المجلس السوري الأميركي فاروق بلال: إن هناك "رغبة لدى أعضاء الكونغرس بالتعرف على الحالة السورية بعد سقوط نظام الأسد ، وأضاف: أن "الزيارات، تفتح قنوات التواصل الدبلوماسي بين دمشق وواشنطن"، لافتًا إلى أنه سبق وعقد اجتماع بين أعضاء من الكونغرس الأميركي ووزير الخارجية أسعد الشيباني في مؤتمر ميونخ للأمن، الذي جرى منتصف فيراير الماضي.