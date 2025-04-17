الإمارات وكينيا تناقشان تعزيز العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي

التقت لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء وأمين مجلس الوزراء للشؤون الخارجية والشتات في جمهورية كينيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكينيا وفرص توطيد الروابط بين الشعبين والتعاون عبر كافة المجالات.

وتبادل الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد على هامش "مؤتمر لندن حول السودان" الآراء حول الأزمة الحالية في السودان والجهود الإقليمية لدعم حل سياسي يحظى بموافقة الطرفين حول أهمية التعاون البناء مع الشركاء في إفريقيا بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد).

كما شددت دولة الإمارات على أهمية الدور الإفريقي في معالجة الأزمات الإقليمية بما في ذلك في السودان، وجددت دعوتها للتوصل إلى حل بقيادة إفريقية.

كما جددت لانا زكي نسيبة التأكيد على "أهمية دور الاتحاد الإفريقي في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في السودان وتحقيق عملية انتقالية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية".

كما سلطت الضوء على أهمية اتخاذ المنظمات الدولية - بما في ذلك الأمم المتحدة - موقف أكثر حزما فيما يتعلق باستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح ضد المدنيين.

حضر الاجتماع منصور أبوالهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة.