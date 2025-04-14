"لن يفلت أحد من العقاب".. تصريح جديد لترامب حول استثناءات الرسوم الجمركية

حاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، توضيح وضع التعريفات الجمركية الأميركية على المنتجات عالية التقنية القادمة من الصين بعد عطلة نهاية أسبوع من الارتباك الذي أضاف غموضًا جديدًا إلى خطته للتجارة العالمية.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "لن يفلت أحد من العقاب على الميزانيات التجارية غير العادلة، والحواجز الجمركية غير النقدية، التي استخدمتها دول أخرى ضدنا، وخاصة الصين التي تعاملنا أسوأ معاملة على الإطلاق!"

وأضاف: "لم يُعلن عن أي استثناء من التعريفات الجمركية يوم الجمعة. تخضع هذه المنتجات لتعريفات الفنتانيل الحالية بنسبة 20%، وهي تنتقل فقط إلى فئة تعريفات مختلفة. الأخبار الكاذبة تعلم ذلك، لكنها ترفض نشره".

وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود أصدرت، الجمعة، قاعدةً تُعفي بعض المنتجات عالية التقنية، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الأقراص الصلبة، من التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب. العديد من هذه المنتجات قادمة من الصين.

وأثارت الاستثناءات ارتياحًا في قطاع التكنولوجيا، وأدت إلى توقعات بارتفاع أسهم التكنولوجيا عند افتتاح الأسواق.

ولكن كبار مسؤولي إدارة ترامب أصروا الأحد،على أن الإعفاء مؤقت وجزء من الخطة الحالية لمراجعة الآثار الأمنية القومية لاستيراد أشباه الموصلات، وهي الرقائق التي تُشغّل العديد من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.

وقالوا إن التعريفات الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد انتهاء المراجعة، وهو ما أشار إليه وزير التجارة هوارد لوتنيك بأنه قد يستغرق ما بين شهر وشهرين.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "نحن نلقي نظرة على أشباه الموصلات وسلسلة توريد الإلكترونيات بأكملها في تحقيقات تعريفات الأمن القومي القادمة. ما تم الكشف عنه هو أننا بحاجة إلى تصنيع المنتجات في الولايات المتحدة، وأننا لن نكون رهينة لدول أخرى، وخاصة الدول التجارية المعادية مثل الصين، التي ستبذل قصارى جهدها لعدم احترام الشعب الأميركي".