سورية.. استئناف العمل في مصفاة بانياس للنفط بعد توقف 4 أشهر

استُؤنف العمل بمصفاة "بانياس" السورية، اليوم، مع وصول توريدات النفط بعد توقفٍ دام نحو أربعة أشهر منذ سقوط النظام السابق بسبب نقص الخام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن إعادة تشغيل المصفاة جاءت بعد بدء توريدات النفط الخام بموجب المناقصات المعلنة لهذه الغاية والتي هدفت إلى تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن الكميات التي وصلت إلى المصفاة كافية لبدء الإنتاج وفق الخطط المقررة، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء.

وأضاف البشير أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة الطاقة لضمان استقرار القطاع النفطي وتأمين المواد الأساسية للمواطنين رغم التحديات التي نعمل على تذليلها ومعالجة العقبات الفنية واللوجيستية.

وشدد الوزير البشير على أن الحكومة تولي أولوية قصوى لإصلاح البنية التحتية للطاقة وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية المنشودة.

وتمتلك سورية مصفاتين كبيرتين للنفط، وهما "بانياس" التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يومياً، ومصفاة "حمص" التي تبلغ طاقتها 100 ألف برميل يومياً.