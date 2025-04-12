بدء المباحثات "غير المباشرة" بين إيران وأميركا في عُمان

بدأت إيران والولايات المتحدة، اللتان قطعتا علاقاتهما الدبلوماسية منذ 1980، اليوم، مباحثات نادرة "غير مباشرة" في سلطنة عمان، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

وقال اسماعيل بقائي عبر منصة "اكس" إن هذه المباحثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وستيف ويتكوف موفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "بدأت بفضل وساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي".