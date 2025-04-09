بعثة أميركية تجارية تزور العراق

تزور بعثة من 60 شركة أميركية، هي أكبر بعثة تجارية أميركية إلى العراق في تاريخ غرفة التجارة، بغداد بهدف توقيع عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص، على ما أفادت سفارة واشنطن.

وتسعى بغداد للحفاظ على توازن في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع حليفتها الاستراتيجية واشنطن، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في عام 2024 نحو 9.1 مليارات دولار، بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

وأوردت السفارة الأميركية في بغداد، في بيان، أمس، أن «وفداً مكوّناً من 101 عضو من 60 شركة أميركية، في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة، يزور العراق في مهمة تنتهي اليوم».