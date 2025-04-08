البيت الأبيض: الرسوم الجمركية البالغة 104% على الصين دخلت حيز التنفيذ

أعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية في الولايات المتحدة سترتفع فعلا الأربعاء الى 104 في المئة، ما يعني تنفيذا لتهديد دونالد ترامب.

وأعلن الرئيس الأميركي الاسبوع الفائت أن رسومه الجديدة التي اعلنت منذ يناير ستبلغ 54 في المئة على السلع الصينية اعتبارا من الأربعاء.

وكان توعد بفرض خمسين نقطة إضافية إذا ردت الصين.

وقررت بكين فرض رسوم على السلع الأميركية بنسبة 34 في المئة ابتداء من الخميس.