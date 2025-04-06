مسؤول أميركي: أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية

قال مدير المجلس الاقتصادي القومي الأميركي كيفن هاسيت لشبكة ABC NEWS، الأحد، إن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية.

ونفى هاسيت وهو أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصاديين أن تكون الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب وسيلة غير مباشرة للضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة.

وقال إنه لن تتم ممارسة أي "إكراه سياسي" على البنك المركزي.

ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال"، الجمعة، مقطعاً مصوراً أشار إلى أن الرسوم تهدف إلى التأثير على سوق الأسهم عمداً، في محاولة لخفض أسعار الفائدة.

وقلل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلة أخرى مع NBC NEWS، من أهمية تراجع سوق الأسهم منذ إعلان ترامب الرسوم الجمركية، وقال إنه "لا يوجد سبب" لتوقع حدوث ركود استناداً إلى الرسوم الجمركية.

اهتزت الاقتصادات العالمية بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الأميركية، الأربعاء، مما دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم، وأثار مخاوف من حرب تجارية عالمية وركود اقتصادي.

وسعى كبار مسؤولي إدارة ترامب في البرامج الحوارية صباح الأحد، إلى تصوير الرسوم الجمركية على أنها إعادة تمركز ذكية للولايات المتحدة في النظام التجاري العالمي، ووصفوا الاضطرابات الاقتصادية بأنها تداعيات قصيرة الأجل.

وتراجعت الأسهم الأميركية بنحو 10% خلال اليومين اللذين أعقبا إعلان ترامب نظام الرسوم الجمركية العالمي الجديد الذي جاء أشد صرامة؛ مما توقعه المحللون والمستثمرون.

وأرجع محللون للسوق ومستثمرون كبار هذا الانخفاض إلى سياسة ترامب العدوانية في فرض الرسوم الجمركية، والتي يعتقد معظم خبراء الاقتصاد ورئيس المركزي الأميركي أنها تنذر بتفاقم التضخم والإضرار بالنمو الاقتصادي.

وتواجه الأسواق التي تأثرت بالرسوم الجمركية اضطرابات محتملة على مدى أسبوع آخر، بينما تُبقي تداعيات رسوم ترامب الشاملة على الواردات المستثمرين في حالة من التوتر بعد أسوأ أداء أسبوعي للأسهم الأميركية منذ بدء أزمة فيروس كورونا قبل 5 سنوات.

وقال هاسيت إن هذه الرسوم دفعت حتى الآن "أكثر من 50" دولة إلى التواصل مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية.

وعرض الرئيس التايواني لاي تشينج-ته، الأحد، إلغاء الرسوم الجمركية على واردات واشنطن، ليمثل ذلك أساساً لمحادثات مع الولايات المتحدة، متعهداً بأن تزيل تايوان الحواجز التجارية. وقال إن الشركات التايوانية ستزيد استثماراتها في الولايات المتحدة.

وخلافاً لغيره من خبراء الاقتصاد، قال هاسيت إنه لا يتوقع تأثيراً كبيراً على المستهلكين؛ لأن المصدرين سيخفضون الأسعار على الأرجح.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لشبكة NBC News، إنه لا يتوقع ركوداً اقتصادياً بسبب الرسوم الجمركية، مشيراً إلى نمو الوظائف في الولايات المتحدة الذي فاق التوقعات.

وأضاف: "يمكننا أن نرى من تقرير عدد الوظائف الصادر الجمعة، والذي فاق التوقعات كثيراً، أننا نمضي قدماً. لذلك لا أرى أي سبب يدفعنا إلى أن نضع الركود الاقتصادي في الحسبان".