تسجيل حالتي وفاة بالحصبة في تكساس الأمريكية

قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم إن طفلا ثانيا توفي بالحصبة في ولاية تكساس حيث تم تسجيل مئات الإصابات في الأسابيع الماضية.

وأعلنت إدارة الخدمات الصحية بولاية تكساس تسجيل 59 إصابة جديدة بالحصبة خلال ثلاثة أيام، ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 481 منذ أواخر يناير .

وحتى يوم الخميس، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل زيادة أسبوعية في الإصابات بالحصبة بلغت 124 على مستوى البلاد، ليصل الإجمالي إلى 607 حالات ..بينما بلغ العدد الإجمالي على مستوى البلاد 285 حالة في عام 2024 بأكمله.