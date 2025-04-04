النفط يخسر أكثر من 5% بعد تصعيد الصين برسوم جمركية على المنتجات الأميركية

سجّلت أسعار النفط الجمعة خسائر إضافية مع انخفاض بلغ أكثر من 5 % بعد إعلان الصين فرض رسوم جمركية بنسبة 34 % على المنتجات الأميركية ردا على التعرفات التي أقرها دونالد ترامب في اليوم السابق.

وقرابة الساعة 10,30 صباحا بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم حزيران 4,99 % إلى 66.64 دولارا، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2021 عند 66.53 دولارا.

وانخفض برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أيار 5,23 % ليصل إلى 63.45 دولارا.