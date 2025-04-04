الصين تُصعّد ضد ترامب برسوم 34% على الواردات الأمريكية

قالت وزارة المالية الصينية اليوم الجمعة إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 34 بالمئة على جميع السلع الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل نيسان ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أعلنت بكين عن ضوابط على صادرات المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الرابع من أبريل نيسان.

وقالت وزارة التجارة في بيان "الهدف من تطبيق الحكومة الصينية لضوابط تصدير المواد ذات الصلة وفقا للقانون هو حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية بشكل أفضل، والوفاء بالتزامات دولية".

كما أضافت 11 كيانا إلى قائمة "الكيانات غير الموثوقة"، مما يسمح لبكين باتخاذ إجراءات عقابية ضد كيانات أجنبية.