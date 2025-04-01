البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مساعدات مالية لمصر والأردن

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على اقتراحين لمنح الأردن ومصر قروضا بقيمة 500 مليون يورو و 4 مليارات يورو على التوالي.

واعتمد البرلمان المساعدة المالية الكلية لمصر بأغلبية 452 صوتا مؤيدا و 182 صوتا معارضا وامتناع 40 عضوا عن التصويت،وفيما يخص الأردن جاءت الموافقة بأغلبية 571 صوتا مؤيدا و59 صوتا معارضا وامتناع 46 عضوا عن التصويت.

واقترحت المفوضية الأوروبية دعم مصر في 15 مارس 2024 بمساعدات مالية كلية في شكل قروض تصل قيمتها إلى 5 مليارات يورو تنقسم إلى قرض قصير الأجل يصل إلى مليار يورو - تم صرفه بالفعل في نهاية عام 2024 - وقرض منتظم آخر يصل إلى 4 مليارات يورو يتم صرفه على ثلاثة أقساط ووافق البرلمان على الاقتراح.

وبالنسبة للأردن، ينبغي أن يساعد القرض في تغطية احتياجات التمويل ودعم الإصلاحات الهيكلية و جهود ضبط أوضاع المالية العامة.