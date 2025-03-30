الكويت: مرسوم وقرار بسحب الجنسية من 7 أشخاص

صدر في الجريدة الرسمية لدولة الكويت اليوم مرسوم رقم 55 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من امرأة وممن قد يكون اكتسبها معها بطريق التبعية، وذلك بناء على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له.

كما صدر قرار رقم 278 لسنة 2025 من مجلس الوزراء الكويتي بسحب شهادة الجنسية من 6 اشخاص وممن يكون اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية، وذلك بناء على المادة 21 مكررا أ من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين المعدلة له.