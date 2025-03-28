المفوض العام للأونروا: لم تدخل أي مساعدات إنسانية لغزة منذ أكثر من 3 أسابيع

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إنه لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع وهي أطول فترة منذ بدء الحرب، مضيفاً أن مرضى غزة بلا دواء والآباء لا يستطيعون توفير الطعام لأطفالهم والجوع يزداد.



وأضاف أن خطر تفشي الأمراض بقطاع غزة يلوح في الأفق، والأسبوع الماضي شهد مقتل 8 من موظفي الوكالة في قطاع غزة.

وأكد أن أكثر من 140 ألف شخص في غزة أجبروا على الفرار بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

وقال إنه يجب إنهاء الحصار وإعادة فتح معابر غزة لتدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية ويجب إطلاق سراح جميع "الرهائن" ووقف القصف وتجديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.