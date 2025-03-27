لبنان.. مقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بالجنوب

لقي شخصان حتفهما في غارة إسرائيلية استهدفت عصر اليوم الخميس، سيارةً على طريق بلدة برعشيت - بيت ياحون في جنوب لبنان وأدت كذلك إلى إصابة عدد من المواطنين ، حسبما أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان له.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي. ومُدّدت مهلة تنفيذه حتى 18 فبرايرالماضي.

ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.