معبرا عن قلقه.. الرئيس الإسرائيلي ينتقد قرار استئناف القتال في غزة

أعرب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الخميس، عن قلقه إزاء خطوات تتخذها الحكومة، قبل ساعات من تصويتها على قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) في خطوة غير مسبوقة.

وقال هرتسوغ في بيان متجنبا ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالاسم "من المستحيل ألا تشعر بقلق بالغ إزاء الواقع القاسي الذي يتكشف أمام أعيننا".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن نتانياهو عن استئناف الحرب في غزة وإرسال قوات برية، بعدما وصلت محادثات تمديد الهدنة مع حركة حماس الفلسطينية إلى الطريق المسدود.

أضاف هرتسوغ الذي يعتبر منصبه شرفيا إلى حد كبير "من غير المعقول استئناف القتال بينما نواصل مهمتنا المقدسة بإعادة رهائننا إلى ديارهم".

وحض الرئيس صناع القرار على "دراسة كل خطوة بعناية وتقييم ما إذا كانت ستعزز الصمود الوطني"، منتقدا قرار استئناف القتال في غزة في ظل استمرار وجود رهائن إسرائيليين.