ترامب: الإمارات وأميركا شريكان في دعم جهود السلام بالشرق الأوسط والعالم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، على عمق العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع بين دولتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، والتي تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك. وأن الدولتين شريكين استراتيجيين في دعم جهود السلام والأمن في الشرق الاوسط والعالم.

وكان سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك خلال مأدبة العشاء التي أقيمت تكريماً لسموه في البيت الأبيض، بحضور كبار المسؤولين الأميركيين.

وقال ترامب، في منشور له على منصة "تروث": "استقبلت بحرارة الليلة في البيت الابيض مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، في اجتماع وعشاء رسمي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين الأميركيين".

وتابع ترامب: "لطالما كانت دولة الإمارات والولايات المتحدة الاميركية شريكين استراتيجيين في دعم جهود السلام والأمن في الشرق الاوسط والعالم".

وأكد ترامب على أن هذه الأمسية جسدت عمق العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع البلدين، والتي تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك.

وأضاف ترامب: "تطرقت المناقشات إلى سبل تعزيز شراكتنا الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية بما يسهم في دفع عجلة التقدم والازدهار المشترك".