غارات إسرائيلية على محيط مدينة درعا في جنوب سورية

استهدفت غارات إسرائيلية محيط مدينة درعا في جنوب سورية مساء الاثنين على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها طالت موقعا عسكريا.

وقالت "سانا" إن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية مستهدفة محيط مدينة درعا".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الغارات استهدفت مقرا عسكريا كان يتبع للجيش السابق، ويضم قوات من الجيش السوري الجديد.

وأوضح المرصد أن "المقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت بعدة غارات جوية اللواء 132 في مدينة درعا المحطة مما أدى لتصاعد ألسنة اللهب، وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف"، مضيفا أن هناك "أنباء عن وقوع إصابات".

يأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل شنّ غارة جوية الأسبوع الماضي على دمشق استهدفت مقرا لحركة الجهاد ، قال المرصد السوري إنها أدت إلى مقتل شخص على الأقل.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها شنّ مثل هذه الضربات ضد "كل من يهاجمنا" في المنطقة.