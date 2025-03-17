محلل عسكري: الغواصة الصينية طراز «096» كابوس نووي لأميركا

قال المحلل السياسي والعسكري الأميركي، براندون ويشيرت، إن بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني تطوّر غواصتها من طراز «096»، وهو الاسم الذي يطلقه حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الغواصة من فئة «تانج»، منذ مطلع عشرينات القرن الحالي.

وأضاف ويشيرت، الكاتب في شؤون الأمن القومي بمجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، في تقرير نشرته المجلة أن صور الأقمار الاصطناعية من شهر نوفمبر 2023، كشفت أنه يتم تجميع أجزاء من هيكل الضغط لغواصة كبيرة، يُفترض على نطاق واسع أنها الطراز «096»، في حوض بناء السفن بإقليم «لياونينج» في الصين.

وأضاف ويشيرت أن معظم المحللين يعتقدون أن الطراز «096» في مساره لدخول الخدمة التشغيلية قبل نهاية هذا العقد، وهو جدول زمني ينطلق بسرعة البرق، مقارنة بتطوير الغواصة «فيرجينيا» المناظرة لها في الولايات المتحدة.

ويُعدّ الطراز «096» الصيني مثالاً آخر على الكيفية التي ينطلق بها جيش التحرير الشعبي الصيني بسرعة للحاق بنظيره الأميركي، من حيث نوعية تنظيمه، ويُعتقد أن الطراز «096» سيحل محل الغواصة من طراز «094». وكانت المشكلة الحقيقة الوحيدة مع الطراز «094» تتعلق بحقيقة أنه كان أكثر ضوضاء نسبياً، وأقل تقدماً من نظيريه الغربي والروسي.

ومن المقرر أن تكون حزمة التسليح على متن الطراز «096» مذهلة، حيث يُقدر مدى الصاروخ «باليستي جيه -إل» لإطلاقه من الغواصة بأكثر من 6200 ميل، ما يسمح بضرب أهداف عبر الولايات المتحدة من المياه الساحلية الصينية الآمنة نسبياً، مثل بحر الصين الجنوبي، أو خليج «بوهاي» من دون الحاجة إلى المخاطرة بتدميرها في مياه دولية متنازع عليها.