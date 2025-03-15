3 قتلى على الأقل في انفجار بمدينة اللاذقية في غرب سوريا

قتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وأصيب 12 بجروح في انفجار في مدينة اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، في حين قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه "حادث" ناجم عن مخلفات حربية.

وأفادت "سانا" أن "انفجارا عنيفا" هزّ "حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية ولا تزال الأسباب مجهولة حتى الآن"، مشيرة الى أنه وقع في "مبنى مكوّن من أربعة طوابق".

ثم أوردت نقلا عن محافظة اللاذقية أن الانفجار "خلّف حتى اللحظة ثلاثة قتلى و12 مصابا"، مضيفة "ما زالت فرق الدفاع المدني والأهالي يبحثون عن مصابين ومفقودين".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الانفجار "حادث ناجم عن صاروخ من المخلفات الحربية، انفجر خلال تفكيكه على يد شخص يعمل في جمع الخردة في منزله".

وأفاد شهود عيان بسماعهم صوت "انفجار مدوٍّ".

وأضافوا "توجهنا إلى المكان فشاهدنا مبنى مدمّرا بالكامل وحوله عدد من رجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف وعدد كبير من الأشخاص الذين تجمعوا لتفقّد العالقين تحت الأنقاض".

وأظهرت صورة نشرتها وكالة "سانا" سحابة من الدخان الأبيض مرتفعة من المكان.

وحذر تقرير صادر من منظمة "الإنسانية والإدماج" غير الحكومية الشهر الماضي من المخاطر التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة المتبقية من النزاع المدمر الذي اندلع عام 2011.

وخلال الشهر الماضي، قُتل أكثر من ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة أطفال عندما اشتعلت ذخائر غير منفجرة في منزل في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان والدفاع المدني.