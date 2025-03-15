ماسك: مركبة فضائية تحمل روبوتا ستنطلق إلى المريخ في نهاية عام 2026

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن مركبة فضائية تحمل روبوتا يشبه الإنسان يدعى "أوبتيموس" ستنطلق إلى المريخ في نهاية عام 2026.

وكتب ماسك على منصة "إكس": "ستنطلق المركبة الفضائية إلى المريخ في نهاية العام المقبل، وسيكون على متنها الروبوت أوبتيموس".

أضاف أنه إذا سارت الرحلات مع الروبوت بشكل جيد، فمن الممكن إرسال مركبات فضائية تحمل بشرا بحلول عام 2029.

وتابع: "إذا نجحت عمليات الهبوط هذه (على المريخ)، فقد تبدأ عمليات هبوط البشر بحلول عام 2029، على الرغم من أن عام 2031 هو التاريخ الأكثر احتمالا (للهبوط الناجح)".

وفي ديسمبر 2024، توقع ماسك أن مركبات "ستارشيب" غير المأهولة قد تهبط على المريخ خلال العامين المقبلين، بينما قد تنطلق المهمات المأهولة إلى هناك خلال السنوات الأربع القادمة.

كما قال ماسك إن على البشرية إتقان رحلات السفر بين النجوم، وإلا فقد تختفي في المستقبل بسبب توسع الشمس أو اصطدام الأرض بكويكب.