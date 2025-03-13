حادث تصادم قطار بحافلة في مصر.. 8 قتلى وإصابة 12

لقي 8 أشخاص بينهم أطفال مصرعهم وأصيب 12 آخرون في حادث تصادم قطار ركاب بخط القنطرة شرق - بئر العبد مع ميني باص، كان يعبر السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وذلك على طريق جلبانة - القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية المصرية.

وتابع خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصري، تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي الحادث، وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم الدفع بـ13 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الإبلاغ عن الحادث، حسبما ذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي.

وذكرت إدارة الطرق المصرية أن قطار الركاب كان في طريقه الطبيعي عندما وقع التصادم، بينما كان المكان الذي تعبر منه الحافلة خط السكة الحديد ليس مخصصا للعبور.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هناك طفلا في حالة حرجة.