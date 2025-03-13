بوتين يزور كورسك لأول مرة منذ الهجوم الأوكراني

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة كورسك غرب روسيا لأول مرة منذ سيطرة القوات الأوكرانية على بعض الأراضي في المنطقة.

وظهر بوتين على شاشة التلفزيون الروسي مرتديا زيا عسكريا، وزار مركز تحكم في منطقة كورسك تستخدمه القوات الروسية.

وقال بوتين مخاطبا كبار القادة العسكريين الروس "في أقصر وقت ممكن، سنهزم العدو المتمركز في منطقة كورسك والذي لا يزال يقوم بأعمال دفاعية هنا".

واستمع بوتين إلى تقرير من فاليري جيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الذي أخبره بأن القوات الأوكرانية في كورسك أصبحت محاصرة الآن.

وأضاف جيراسيموف أن "تدميرها بشكل ممنهج جار حاليا".

ونقلت وكالات الأنباء عن بوتين قوله إن القوات الروسية يجب أن تحرر المنطقة بالكامل من القوات الأوكرانية في أقرب وقت ممكن.