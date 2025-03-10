زيلينسكي وروبيو في السعودية عشية محادثات أميركية أوكرانية

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين إلى مدينة جدة حيث سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووصل بعده بوقت قصير وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عشية اجتماع يعقده وفدان من البلدين حول الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وقال روبيو إثر وصوله إنه متفائل بشأن "حل" مسألة تعليق المساعدات الأميركية لأوكرانيا خلال محادثات جدة.

ومن المتوقع أن تقترح كييف خلال الاجتماع الذي يعقد الثلاثاء هدنة مع روسيا في الجو والبحر، وفق ما افاد مسؤول اوكراني فرانس برس الاثنين.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه "لدينا اقتراح لوقف إطلاق النار في الجو ووقف إطلاق النار في البحر، لأن هذان هما خياران لوقف إطلاق النار يسهل تطبيقهما ومراقبتهما ومن الممكن البدء بهما".

وأكد زيلينسكي الإثنين أن "أوكرانيا تسعى إلى السلام منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب"، إثر الحرب الروسية لبلاده في مطلع العام 2022، مضيفا "لقد قلنا دائما إن روسيا هي السبب الوحيد لاستمرار الحرب".

وأوضح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن المحادثات المقرر إجراؤها الثلاثاء في جدة ستساهم في "تحديد إطار لاتفاق سلام ووقف إطلاق نار أولي" بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبه، اكتفى زيلينسكي بالقول "نأمل في أن نناقش ونتفق على القرارات والخطوات اللازمة" من دون مزيد من التفصيل.

وكان الرئيس الأوكراني شدد على أن كييف تؤيد "حوارا بنّاء" لكنها تريد أن "تؤخذ مصالحها في الاعتبار"، مبديا ثقته في أن الاجتماع سيكون "مثمرا".

وقال زيلينسكي مساء الأحد إنه يأمل في "تحقيق نتائج سواء لناحية الاقتراب من تحقيق السلام أو مواصلة الدعم"، في إشارة إلى قرار واشنطن بعد المشادة مع ترامب تعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتبادل المعلومات الاستخبارية معها.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إنه من المتوقع أن تقترح كييف وقفا جزئيا لإطلاق النار في البحر الأسود، نقلا عن مصدر مطلع على الاستعدادات للمحادثات، على أمل أن تتراجع واشنطن عن قرارها بقطع المساعدات العسكرية والاستخبارات.