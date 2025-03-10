الحكومة السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم الاثنين انتهاء عملية عسكرية لمحاربة مجموعات موالية للرئيس السابق بشار الأسد، بعد أسوأ موجة من العنف منذ سيطرت قوات المعارضة على السلطة قبل ثلاثة شهور.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع حسن عبد الغني على إكس "باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار".

وتعهد الرئيس السوري الانتقالي الشرع أمس الأحد بملاحقة الضالعين في أعمال العنف ومحاسبة من يتجاوز سلطة الدولة الجديدة.

وقالت رئاسة الجمهورية السورية إن الرئيس قرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الاشتباكات وعمليات القتل.

وأوضح عبد الغني أن قوات الأمن ستتعاون بالكامل مع لجنة التحقيق في كشف الملابسات وإنصاف المظلومين.